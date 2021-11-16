***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 16.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,Şirketimizin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.Sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binamızın 14.225.000,00 TL bedel ile satılmasına,Yapılan satış ile alakalı Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978157BIST