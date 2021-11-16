***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 19:57
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 16.11.2021 tarihinde şirket merkezinde yapmış olduğu toplantı sonucunda,
Şirketimizin aktif hesaplarında kayıtlı olan Mahmutbey Mahallesi 2477.Sokak N17 adresinde,2069 ada 11 parselde bulunan taşınmaz binamızın 14.225.000,00 TL bedel ile satılmasına,
Yapılan satış ile alakalı Bağcılar Tapu Müdürlüğü tarafından tescil işleminin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978157
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 3,12%
|| 0,3214
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0512,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 0,3662
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
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12,0903
En Düşük
11,6569
18:05636,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,67%
|| 22,52
|Açılış
|: 636,23
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5947
|10,6382
|% 3,12
|
|Euro
|11,9948
|12,0468
|% 3,14
|
|Sterlin
|14,2876
|14,3592
|% 3,49
|
|Frank
|11,3905
|11,4591
|% 3,18
|
|Riyal
|2,8226
|2,8367
|% 2,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|14,20
|
|Altın Gr.
|636
|637
|22,83
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,56
|8,56
|0,33
|
|B. Petrol
|79,81
|79,81
|-2,62
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTHOL
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17:55
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