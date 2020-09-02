***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi RÜÇHAN HAKKI KULLANIM TUTARININ GÜNCELLENMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni RÜÇHAN HAKKI KULLANDIRIM RAKAMLARININ REVİZE EDİLMESİYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 NâmaB Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulu üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimiz özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve ana faaliyet konusunda meydana gelen değişiklik sebebiyle yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365,000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 82.730.000,00 TL nakit (bedelli) olarak % 200 oranında artırılarak 124.095.000 TL ye çıkarılmasına,2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,3. Nakden Arttırılan 41.365.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların 6.249.652,30 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 76.480.349,00 Türk Liralık kısmı B Grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,4. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 82.730.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin,izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama,B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,7. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu,Borsa İstanbul A.Ş,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezninde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,Yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873018BIST