***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı İşleminde Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma A Grubu, AKYH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKGH00036B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma B Grubu, AKYHO(RÜÇHAN), TRRAKGH00044Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 82.730.000 TL (%200 oranında) artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2021 tarihli 2021/04 sayılı toplantısında onaylanmış ve 08.02.2021 tarihli SPK yazısı ile tarafımıza ulaşmıştır. .--Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %200'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.--Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.02.2021 ila 25.02.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Rüçhan hakkı kupon pazarı 11.02.2021 ila 19.02.2021 arasında açık kalacaktır.--Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında 1 payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.--Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde www.akdenizyh.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin www.bmd.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.--Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 ONAYLI İZAHNAME.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908853BIST