***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 15:33
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Arttırımında Kullanılmayan Paylar Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma A Grubu, AKYH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKGH00036
B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma B Grubu, AKYHO(RÜÇHAN), TRRAKGH00044 627.433,842
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000 627.433,842
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 82.730.000 TL (%200 oranında) artırılarak 124.095.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan işlemi 25.02.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Paydaşlarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan payların toplam nominal değeri 627.433,842 TL' dir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ONAYLI İZAHNAME.pdf
EK: 2 İZAHNAMENİN YAYIMLANDIĞI ADRESLERİN TESCİLİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913299
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