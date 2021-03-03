***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma A Grubu, AKYH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKGH00036B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma B Grubu, AKYHO(RÜÇHAN), TRRAKGH00044 627.433,842Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000 627.433,842Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.03.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süreleri içinde kullanılmayan 627.433,842 TL nominal değerli payların 03.03.2021-04.03.2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle satılacağı duyurulmuştu. Söz konusu payların satışı bugün (03.03.2021) itibariyle tamamlanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 AKYHO KALAN PAYLAR MKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914983BIST