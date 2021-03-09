***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.Maddesinin Değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.365.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 124.095.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 3.124.826,042 6.249.652,084 200,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKGH00026 Nâma A Grubu, AKYH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKGH00036B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 38.240.173,958 76.480.347,916 200,00000 1,00 B Grubu B Grubu, AKYHO, TREAKGH00018 Nâma B Grubu, AKYHO(RÜÇHAN), TRRAKGH00044 627.433,842Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.365.000 82.730.000,000 200,00000 627.433,842Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 11.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 25.02.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 15.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 12.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun bugün(09.03.2021) yapılan toplantısı sonucunda,01.09.2020 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonucunda almış olduğu %200 oranında bedelli sermaye artırımı kararı neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1480 sayılı onay yazısı ile 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin 82.730.000 TL nakden karşılanmak suretiyle 41.365.000 TL'den 124.095.000 TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucundaŞirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.365.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 124.095.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 82.730.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığındaa) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (11.02.2021-25.02.2021) içinde 123.467.566,158 TL rüçhan hakkının kullanıldığı,b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 627.433,842 TL nominal değerli paylar 03.03.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 627.433,842 TL nominal değerli payların tamamının 1.330.210,62 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 83.432.788,03 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir.Şirket'in yeni sermayesi 124.095.000 TL'ye yükselmiştir.Sonuç olarak Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 124.095.000 TL olmuştur.Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 18. maddesinin 7 fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ''Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i ''başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 AKDENİZ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916729BIST