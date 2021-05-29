***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.05.2021 22:05
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Akdeniz Teknoloji Güv. Ve Sav. Sist. San. ve Tic. A.Ş Teknolojik güvenlik 18000000 864000 TRY 48 Bağlı Ortaklık
MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Tanıtek Bilişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş Yazılım, Bilişim, Donanım 10000000 5000000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Plastik Sanayi 30061000 25000000 TRY 62,50 Bağlı Ortaklık
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Atık yönetimi,geri dönüşüm 750000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENERJİ SEKTÖRÜ 20.000.000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARIM VE HAYVANCILIK 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938852
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0851
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4737
En Düşük
10,3424
18:05524,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 6,21
|Açılış
|: 524,43
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5753
|% 0,91
|
|Euro
|10,4102
|10,4737
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,1225
|12,1833
|% 0,74
|
|Frank
|9,4847
|9,5419
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2773
|2,2887
|% 0,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|7,97
|
|Altın Gr.
|524
|524
|6,17
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,08
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|-0,23
|