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***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.01.2022 21:30
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKDENİZ TEKNOLOJİ GÜVENLİK VE SAVUNMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKNOLOJİ GÜVENLİK 1800000 864000 TRY 48 Bağlı Ortaklık
MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASTİK SANAYİ 40000000 25000000 TRY 64 Bağlı Ortaklık
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATIK YÖNETİMİ,GERİ DÖNÜŞÜM 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENERJİ SEKTÖRÜ 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TAR 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NANO KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş. KİMYA VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ 23110000 23110000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987614


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 277,40 12.277.539 % 9,99  
PRKAB 62,90 250.644.207 % 9,97  
DMSAS 9,73 70.945.580 % 9,94  
MARKA 4,21 5.737.119 % 9,92  
AVTUR 2,55 6.533.605 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,2353 13,2687 % 0,66  
Euro 15,0580 15,1546 % 1,52  
Sterlin 17,9126 18,0024 % 1,18  
Frank 14,5052 14,5926 % 1,21  
Riyal 3,5254 3,5431 % 0,91  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 12,24  
Altın Gr. 781 781 12,21  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,24 23,28 0,19  
Gümüş Gr. 9,94 9,95 0,19  
B. Petrol 77,86 77,86 -1,67  
Seans Raporu 18:05
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