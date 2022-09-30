***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 21:19
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AKDENİZ TEKNOLOJİ GÜVENLİK VE SAVUNMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKNOLOJİ GÜVENLİK 1800000 864000 TRY 48 Bağlı Ortaklık
MAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı Ortaklık
MİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASTİK SANAYİ 40000000 25000000 TRY 64 Bağlı Ortaklık
ATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATIK YÖNETİMİ,GERİ DÖNÜŞÜM 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
GÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENERJİ SEKTÖRÜ 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARIM VE HAYVANCILIK 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NANO KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş. KİMYA VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ 23110000 23110000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİSEKTÖRÜ 5000000 40000 TRY 80 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066455
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,93
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5147
|18,5317
|% 0,14
|
|Euro
|18,1684
|18,1991
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,6021
|20,7054
|% 0,46
|
|Frank
|18,7319
|18,8448
|% -0,84
|
|Riyal
|4,9150
|4,9396
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|2,11
|
|Altın Gr.
|991
|991
|3,05
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.651
|6.753
|21,00
|
|Yarım
|3.236
|3.301
|10,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,15
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|-1,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
-
17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem