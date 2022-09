***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAKDENİZ TEKNOLOJİ GÜVENLİK VE SAVUNMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEKNOLOJİ GÜVENLİK 1800000 864000 TRY 48 Bağlı OrtaklıkMAİ OTOMOTİV VE TEKNOLOJİ SAVUNMA VE SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş SAVUNMA SANAYİİ 1000000 500000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkMİLYA ENDÜSTRİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLASTİK SANAYİ 40000000 25000000 TRY 64 Bağlı OrtaklıkATG ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ATIK YÖNETİMİ,GERİ DÖNÜŞÜM 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGÜNPAK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ENERJİ SEKTÖRÜ 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSALDA TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ TARIM VE HAYVANCILIK 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNANO KİMYASAL ÜRÜNLER SAN VE TİC A.Ş. KİMYA VE YAN SANAYİ SEKTÖRÜ 23110000 23110000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTARSAN GIDA TUR İNŞ OTO SAN DIŞ TİC PAZ A.Ş KİMYA TEMİZLİK ÜRÜNLERİSEKTÖRÜ 5000000 40000 TRY 80 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066455BIST