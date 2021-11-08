Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

08.11.2021 21:03
***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***AKYHO*** AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Karar Sayısı
40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                             Şirketimiz Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından hazırlanan, Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan  şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 08.11.2021 tarih ve 2021/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan, bağımsız denetimden geçmemiş, konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Kar Zarar Tablosu,Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun
  
a) Tarafımızca incelendiğini,
  
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi, performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
 
  
   Denetim Komitesi Başkanı                                                                      Denetim Komitesi Üyesi
         Süleyman BIÇAKLI                                                                               Mustafa Cihat DURMUŞ                
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976087


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.609
Değişim :  1,58% |  24,95
Açılış :  1.589  
Önceki Kapanış :  1.584  
En Yüksek
1.609 En Düşük
1.589
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 16,28 721.481 % 10,00  
TSPOR 5,62 16.758.492 % 9,98  
KTSKR 31,54 88.840.995 % 9,97  
DOKTA 37,50 16.459.620 % 9,97  
DOBUR 76,90 11.988.411 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6751 9,6807 % 0,02  
Euro 11,2175 11,2245 % 0,05  
Sterlin 13,0749 13,1405 % 0,37  
Frank 10,5480 10,6116 % -0,19  
Riyal 2,5720 2,5849 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 5,49  
Altın Gr. 567 567 1,45  
Cumhuriyet 3.770 3.827 29,00  
Tam 3.751 3.845 28,32  
Yarım 1.813 1.860 13,70  
Çeyrek 909 930 6,85  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 0,24  
Gümüş Gr. 7,59 7,60 0,07  
B. Petrol 83,44 83,44 0,70  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru