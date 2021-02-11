***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.02.2021 09:27
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909014
BIST
11:051.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:057,0545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:058,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0096
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:05418,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 418,31
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:05
|YESIL
|220,20
|14.061.792
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|IDEAS
|29,80
|8.473.465
|% 9,56
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,54
|15.083.361
|% -9,21
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,10
|658.840
|% -4,81
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|KOZAL
|136,00
|283.415.575
|% -0,58
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|SASA
|31,04
|260.701.201
|% 3,60
|
|ESEN
|40,90
|249.893.694
|% 6,96
|
|EKGYO
|2,60
|432.125.407
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,57
|188.293.500
|% 1,71
|
|PETKM
|5,17
|273.646.018
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,32
|204.476.802
|% 7,73
|
|ISFIN
|4,31
|154.229.472
|% 2,13
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0519
|7,0545
|% -0,05
|
|Euro
|8,5620
|8,5667
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7288
|9,7776
|% 0,01
|
|Frank
|7,8915
|7,9391
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|0,94
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|-0,33
|