***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 10:06
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964459
BIST
10:081.398
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -21,29
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.398
10:088,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5800
|
8,7266
En Düşük
8,6297
10:0810,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0577
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,2390
En Düşük
10,1186
10:08489,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,79
|Açılış
|: 490,12
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler10:08
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|GARFA
|11,09
|1.276.832
|% 7,88
|
|QNBFL
|70,10
|24.675
|% 6,70
|
|LKMNH
|11,30
|1.273.081
|% 5,67
|
|KTSKR
|58,45
|3.776.360
|% -9,94
|
|BRYAT
|386,20
|3.602.140
|% -5,74
|
|AKYHO
|2,56
|3.243.748
|% -5,54
|
|GSDDE
|2,76
|175.671
|% -5,48
|
|ORCAY
|16,08
|3.331.058
|% -4,96
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|GARAN
|9,26
|62.900.483
|% -1,38
|
|THYAO
|12,61
|60.034.887
|% -0,86
|
|BJKAS
|6,56
|46.464.398
|% 4,96
|
|EREGL
|16,76
|44.704.161
|% -1,64
|
|TEZOL
|20,04
|278.745.992
|% 8,68
|
|YKBNK
|2,41
|23.540.996
|% -1,63
|
|TSKB
|1,23
|11.438.638
|% -1,60
|
|ODAS
|1,37
|11.193.308
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,80
|13.363.438
|% -1,10
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6993
|8,7034
|% 0,65
|
|Euro
|10,1845
|10,1979
|% 0,57
|
|Sterlin
|11,8594
|11,9189
|% 0,17
|
|Frank
|9,2835
|9,3394
|% 0,50
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% 0,53
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|19,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|37,21
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|18,00
|
|Çeyrek
|779
|796
|9,00
|