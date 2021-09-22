***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2021 12:20
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964824
BIST
12:391.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.396
En Düşük
1.392
12:398,6547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0275
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6566
En Düşük
8,6023
12:3910,1590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0418
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1768
En Düşük
10,0882
12:39494,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,86
|Açılış
|: 494,11
|
|Önceki Kapanış
|: 492,25
|
494,81
En Düşük
491,39
BIST En Aktif Hisseler12:37
|YEOTK
|60,50
|18.195.194
|% 10,00
|
|KIMMR
|3,85
|863.513
|% 10,00
|
|PENTA
|163,30
|11.633.468
|% 9,97
|
|UNLU
|6,38
|87.625.296
|% 9,81
|
|BURCE
|22,42
|13.595.247
|% 8,10
|
|AVGYO
|2,23
|53.516.193
|% -9,72
|
|AKYHO
|2,65
|21.341.881
|% -6,36
|
|NIBAS
|9,00
|9.039.744
|% -5,16
|
|BJKAS
|6,48
|93.780.984
|% -4,28
|
|DOKTA
|28,52
|13.376
|% -3,97
|
|THYAO
|13,12
|558.898.360
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|390.708.022
|% 1,20
|
|EREGL
|16,48
|380.980.637
|% 2,62
|
|KRDMD
|6,40
|336.033.125
|% 1,43
|
|TEZOL
|17,34
|332.808.278
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,40
|145.078.643
|% 0,84
|
|KRDMD
|6,40
|336.033.125
|% 1,43
|
|PETKM
|6,25
|266.635.224
|% 1,96
|
|THYAO
|13,12
|558.898.360
|% 0,54
|
|GARAN
|9,29
|390.708.022
|% 1,20
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6527
|8,6548
|% 0,32
|
|Euro
|10,1544
|10,1596
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,7638
|11,8228
|% 0,11
|
|Frank
|9,3439
|9,4002
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,28
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|2,10
|
|Altın Gr.
|494
|494
|1,73
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|3,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|4,69
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|2,27
|
|Çeyrek
|789
|807
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,08
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,83
|