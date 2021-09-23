***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 10:20
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964931
BIST
10:111.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.410
En Düşük
1.408
10:118,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:1110,1742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0598
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:11491,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,68
|Açılış
|: 491,25
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:11
|YEOTK
|66,55
|50.007.568
|% 10,00
|
|KIMMR
|4,23
|2.002.795
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|PENTA
|178,30
|9.431.475
|% 9,19
|
|UNLU
|6,88
|28.095.254
|% 7,67
|
|KTSKR
|59,40
|3.207.792
|% -5,71
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,28
|13.391.280
|% -3,53
|
|GARAN
|9,49
|75.722.313
|% 0,11
|
|EREGL
|16,91
|73.072.842
|% 0,06
|
|THYAO
|13,21
|66.019.417
|% 0,15
|
|YEOTK
|66,55
|50.007.568
|% 10,00
|
|YKBNK
|2,44
|40.507.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|40.507.582
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|75.722.313
|% 0,11
|
|ODAS
|1,34
|9.163.399
|% -0,74
|
|KRDMD
|6,45
|36.106.195
|% -0,62
|
|THYAO
|13,21
|66.019.417
|% 0,15
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6676
|% 0,18
|
|Euro
|10,1672
|10,1742
|% 0,59
|
|Sterlin
|11,7995
|11,8587
|% 0,45
|
|Frank
|9,3501
|9,4065
|% 0,51
|
|Riyal
|2,3048
|2,3163
|% 0,21
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-6,16
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,09
|