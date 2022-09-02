***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2022 12:05
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKYHO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059588
BIST
12:063.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 49,22
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
12:0618,2280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
12:0618,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0746
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2202
En Düşük
18,1031
12:06998,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,99
|Açılış
|: 998,80
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
999,97
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KNFRT
|10,57
|24.166.456
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|42.937.794
|% 9,97
|
|DOGUB
|11,50
|8.390.966
|% 9,94
|
|CLEBI
|435,50
|130.589.759
|% 9,67
|
|DYOBY
|21,00
|38.501.482
|% 9,66
|
|MTRKS
|47,52
|1.966.378
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|538.736
|% -5,82
|
|QNBFL
|76,60
|11.490
|% -5,20
|
|OSMEN
|32,00
|4.007.981
|% -4,76
|
|MIPAZ
|8,64
|62.106.656
|% -4,74
|
|THYAO
|71,70
|2.355.909.315
|% 0,84
|
|AKBNK
|12,60
|2.281.343.179
|% 6,33
|
|HALKB
|8,33
|1.579.937.873
|% -2,23
|
|YKBNK
|7,47
|1.500.904.211
|% -1,32
|
|VAKBN
|7,51
|1.095.939.843
|% -1,96
|
|YKBNK
|7,47
|1.500.904.211
|% -1,32
|
|EKGYO
|4,05
|776.692.585
|% 1,25
|
|HALKB
|8,33
|1.579.937.873
|% -2,23
|
|AKBNK
|12,60
|2.281.343.179
|% 6,33
|
|VAKBN
|7,51
|1.095.939.843
|% -1,96
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2138
|18,2258
|% 0,16
|
|Euro
|18,1740
|18,1865
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,9933
|21,0986
|% 0,27
|
|Frank
|18,5243
|18,6359
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8333
|4,8575
|% 0,16
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,83
|
|Altın Gr.
|998
|998
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.728
|6.781
|16,00
|
|Yarım
|3.278
|3.315
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|95,01
|95,01
|2,65
|
Seans Raporu
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