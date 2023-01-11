***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:50
***AKYHO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKYHO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100012
BIST
11:504.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -40,19
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
11:5018,7854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
11:5020,1544
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
11:501.138,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.138,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler11:48
|SDTTR
|56,65
|4.496.537
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.141.690
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.603.032
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,14
|83.927.294
|% 6,71
|
|POLTK
|1.737,60
|18.435.730
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|53.711.588
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|GOZDE
|21,24
|223.148.250
|% -9,23
|
|KATMR
|2,12
|251.812.666
|% -8,62
|
|THYAO
|131,50
|3.823.043.426
|% 0,23
|
|ASELS
|57,15
|2.169.175.813
|% -1,72
|
|EREGL
|38,34
|2.137.536.301
|% 1,27
|
|KRDMD
|18,09
|1.587.936.196
|% -0,28
|
|TUPRS
|484,70
|1.544.727.828
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,49
|1.180.843.915
|% -0,12
|
|KATMR
|2,12
|251.812.666
|% -8,62
|
|YKBNK
|9,47
|928.688.452
|% -0,63
|
|KRDMD
|18,09
|1.587.936.196
|% -0,28
|
|SKBNK
|2,69
|219.622.170
|% -1,47
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7801
|18,7871
|% 0,07
|
|Euro
|20,1513
|20,1624
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7587
|22,8729
|% 0,06
|
|Frank
|20,2935
|20,4158
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,49
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,18
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.688
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.735
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,26
|80,26
|0,16
|