***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2022 09:19
***AKYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082744
BIST
14:544.923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,17
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:5418,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:5419,3511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:541.052,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 10,20
|Açılış
|: 1.052,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:52
|AKSGY
|6,38
|154.841.832
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|96.799.284
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|72.377.682
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.965.831
|% 9,98
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,75
|53.406.015
|% -7,67
|
|PRDGS
|16,15
|86.837.888
|% -7,18
|
|SEGYO
|3,33
|273.981.096
|% -5,40
|
|THYAO
|116,80
|7.464.690.064
|% 1,48
|
|SISE
|38,72
|5.611.473.583
|% -3,97
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|EKGYO
|7,22
|2.995.750.816
|% 4,34
|
|SKBNK
|2,74
|782.317.239
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,94
|3.087.175.234
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,81
|3.241.339.227
|% 3,49
|
|ISCTR
|10,29
|2.211.427.223
|% -0,39
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6333
|18,6397
|% 0,07
|
|Euro
|19,3475
|19,3558
|% 0,51
|
|Sterlin
|22,3394
|22,4514
|% 0,68
|
|Frank
|19,5460
|19,6638
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|16,87
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|9,03
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|9,00
|
|Tam
|7.025
|7.084
|48,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|86,08
|86,08
|2,19
|
Seans Raporu
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