***AKYHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.02.2021 09:34
***AKYHO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKDENİZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 'nin 11.02.2021 tarihinde başlayan % 200 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 25.02.2021 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909540
BIST
12:221.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,08
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.557
En Düşük
1.547
12:226,9763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0594
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:228,4722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0538
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:22408,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,02
|Açılış
|: 408,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:22
|VAKFN
|12,32
|11.594.754
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|818.835
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.742.489
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|143,50
|1.342.590.917
|% -0,49
|
|SASA
|37,22
|1.181.674.749
|% 8,13
|
|THYAO
|12,38
|788.370.061
|% 3,17
|
|SISE
|7,76
|333.775.093
|% 0,91
|
|PETKM
|5,00
|325.362.803
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,76
|259.271.730
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,45
|127.463.959
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,29
|173.905.606
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,92
|195.270.873
|% 1,39
|
|PETKM
|5,00
|325.362.803
|% 0,40
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9745
|6,9763
|% -0,84
|
|Euro
|8,4692
|8,4722
|% -0,63
|
|Sterlin
|9,6657
|9,7142
|% -0,52
|
|Frank
|7,8007
|7,8477
|% -0,71
|
|Riyal
|1,8548
|1,8641
|% -0,81
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,69
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.705
|2.774
|-21,21
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,26
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,13
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|0,74
|
Seans Raporu
12:22
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ISCTR, MGROS
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 01 artarak (% 1.11 ) 1, 363
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, MZHLD, SEKUR, SNKRN, IZMDC, GEDIK, ERBOS, INVEO, BALAT, EPLAS
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PSDTC, IDEAS, PSDTC, UMPAS, PSDTC, EKIZ, PSDTC, TGSAS, RODRG