***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
12.01.2022 08:57
***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AHI Fon - İzahname değişikliği duyuru metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992894
BIST
18:102.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
0
En Düşük
0
18:1013,7750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0319
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8146
En Düşük
13,7216
18:1015,6832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0165
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7199
En Düşük
15,5761
18:10805,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -3,57
|Açılış
|: 805,15
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|5,35
|21.548.741
|% 33,63
|
|USAK
|1,71
|118.131.165
|% 0,00
|
|ULKER
|18,41
|38.754.361
|% 0,00
|
|VESTL
|26,76
|177.242.699
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,57
|2.674.018
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|118.131.165
|% 0,00
|
|ULKER
|18,41
|38.754.361
|% 0,00
|
|VESTL
|26,76
|177.242.699
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,57
|2.674.018
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,65
|16.405.071
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 0,00
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7490
|13,7669
|% -0,29
|
|Euro
|15,6441
|15,6769
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,7303
|18,8243
|% -0,11
|
|Frank
|14,8526
|14,9421
|% -0,17
|
|Riyal
|3,6579
|3,6762
|% -0,19
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,61
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|0,02
|