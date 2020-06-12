***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.06.2020 18:36
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizin 2020 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)‘nin seçilmesine ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851053
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0474
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6787
18:05381,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,11
|Açılış
|: 381,13
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5275
|8,5702
|% -0,79
|
|Frank
|7,1490
|7,1921
|% -0,93
|
|Riyal
|1,8164
|1,8255
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,69
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.491
|5,30
|
|Tam
|2.537
|2.560
|5,50
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,70
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,74
|38,74
|0,19
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333