***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 17:58
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020 / 14.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.07.2020
Tescil Tarihi
24.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861696
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0045
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0364
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9751
En Düşük
7,9191
18:05418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,26
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7319
|8,7757
|% 0,49
|
|Frank
|7,3952
|7,4397
|% 0,44
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|13,39
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,40
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,40
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,80
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
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17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem