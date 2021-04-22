***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 17:47
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021 - 15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.04.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22 Nisan 2021 - Sayı: 10315
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 22.04.2021 tarih ve 10315 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930581
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1209
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1069
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
18:05476,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,22
|Açılış
|: 475,99
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,3000
|% 1,48
|
|Euro
|9,9665
|9,9735
|% 1,08
|
|Sterlin
|11,4465
|11,5039
|% 0,75
|
|Frank
|9,0031
|9,0574
|% 1,31
|
|Riyal
|2,2047
|2,2158
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-8,94
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,29
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,04
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,20
|