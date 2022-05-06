***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022 - 27.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022 Hesap DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2022Tescil Tarihi06.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su6 Mayıs 2022 - Sayı: 10572AçıklamalarŞirketimizin 27.04.2022 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.05.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, 06.05.2022 tarih ve 10572 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027360BIST