***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/07/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAlarko Gübre Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariği ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermekEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi400.000.000,- TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih07.07.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı400.000.000,- TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar400.000.000,- TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,55İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%5,62Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni Şirket KuruluşuKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYeni Şirket KuruluşuVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni Şirket Kuruluşu ( Beher Pay 1,00 TL)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşuDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarOrtaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafındanyenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak organik ve organomineral gübre üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi, gübre üretimi, tedariği ve pazarlaması amaçlarıyla gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400.000.000,00 TL (dörtyüzmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Söz konusu şirket, "Alarko Gübre Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 07.07.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167611BIST