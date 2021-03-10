***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler2.383.585 -196.360.610 193.977.025 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.909.853 16.966.284 -73.948.978 -73.333.637 -14.384.780 -87.718.417Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593 0Dönem Sonu Bakiyeler26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler26 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.371.653 31.571.085 264.424 801.953.738 829.417.594 104.941.098 934.358.692Dönem Karı (Zararı)801.953.738 801.953.738 104.029.200 905.982.938Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.371.653 31.571.085 911.898 28.375.754Kar Payları34 922.819 50.000 50.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539Dönem Sonu Bakiyeler26 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI420.864.893 79.816.873Dönem Karı (Zararı)905.982.938 455.710.264Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-527.153.602 -81.119.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,20 37.163.733 41.466.708Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler31 -22.083.819 11.314.917Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.939.341 8.610.326Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-8.068.636 18.722.261Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-28.060.522 -1.453.589Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler13,16 -47.166.718 -25.685.153Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15 -450.123.394 -124.027.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler33 42.135.538 52.012.262Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.879.351 -27.824.546Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-33.823.020 -3.838.612Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-19.596.344 -26.266.830Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler409.590 -4.150.379İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler160.838.743 -298.615.442Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 20.204.048 -151.815.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -643.082 -11.408.488Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler12 -3.855.758 -19.206.053Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -6.686.079 121.771.671Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.470.336 8.581.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -157.099.291 -79.880.902Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 -4.509.493 -1.587.585Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler12 36.067.515 -128.153.948Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.789.002 33.203.661Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 300.798.468 -14.338.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.756.251 -55.781.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları539.668.079 75.975.170Alınan Faiz30 24.560.711 30.916.061İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-113.764.827 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -8.959.566 -4.951.329Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler22 -605.903 -3.386.579Vergi İadeleri (Ödemeleri)-20.033.601 -18.736.450YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-148.943.467 50.623.266Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 541.241.865 443.816.952Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -750.427.663 -400.716.264Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri60.410.414 43.281.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18,19 -51.431.907 -44.198.601Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri59.240.173 13.081.143Alınan Temettüler-7.976.349 -4.641.200FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-265.088.449 -245.363.849Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 9.223.309 49.311.991Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -146.967.285 -145.610.194Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -53.546.306 -28.064.642Ödenen Temettüler-53.599.038 -87.718.417Ödenen Faiz7 -20.199.129 -33.282.587YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.832.977 -114.923.710Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi22.094.376 23.265.271NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.927.353 -91.658.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 346.458.320 438.116.759DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.385.673 346.458.320Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 375.385.673 346.458.320Finansal Yatırımlar6 737.057.331 563.931.037Ticari Alacaklar297.322.588 317.315.041İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,35 1.774.178 30.874.009İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 295.548.410 286.441.032Diğer Alacaklar2.060.644 9.710.215İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,35 723.804 8.978.388İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.336.840 731.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar46.748.191 42.892.433Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 41.069.194 36.303.100Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları12 5.678.997 6.589.333Stoklar10 113.311.333 106.625.254Peşin Ödenmiş Giderler11 34.980.094 33.225.260Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11.023.691 6.531.463Diğer Dönen Varlıklar25 21.496.920 15.820.338ARA TOPLAM1.639.386.465 1.442.509.361Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 26.038.274 48.215.662TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.665.424.739 1.490.725.023DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 111.466.619 560.803Ticari Alacaklar40.536 29.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 40.536 29.928Diğer Alacaklar60.845.814 52.553.161İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,35 42.566.066 38.741.910İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 18.279.748 13.811.251Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 1.187.559.276 603.831.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 472.101.448 423.399.640Maddi Duran Varlıklar18 364.977.429 351.631.868Kullanım Hakkı Varlıkları20 57.791.989 85.794.353Maddi Olmayan Duran Varlıklar82.343.190 83.067.765Şerefiye21 3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 79.212.683 79.937.258Peşin Ödenmiş Giderler11 944.214 228.712Ertelenmiş Vergi Varlığı33 10.446.798 35.188.222Diğer Duran Varlıklar25 79.441.709 69.603.864TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.427.959.022 1.705.890.270TOPLAM VARLIKLAR4.093.383.761 3.196.615.293KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.450.278 45.429.755Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 94.398.143 102.895.613Diğer Finansal Yükümlülükler7 11.745.910 12.881.439Ticari Borçlar144.275.731 300.731.649İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,35 1.276.119 33.256.191İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 142.999.612 267.475.458Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 4.316.861 8.826.354Diğer Borçlar12.080.634 19.996.864İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,35 0 8.402.764İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 12.080.634 11.594.100Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler160.410.532 121.312.886Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 155.836.282 115.693.927Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 4.574.250 5.618.959Türev Araçlar13 0 1.159.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 306.096.828 45.687.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü33 3.574.024 2.166.856Kısa Vadeli Karşılıklar6.410.947 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 6.410.947 6.294.028Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 717 950ARA TOPLAM749.760.605 667.382.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.760.605 667.382.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 99.512.740 195.500.769Diğer Finansal Yükümlülükler7 9.473.384 18.943.293Diğer Borçlar94.570.838 83.865.606İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 94.570.838 83.865.606Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler7.976.001 11.006.132Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 7.976.001 11.006.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 35.959.514 43.185.159Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 40.388.931 0Uzun Vadeli Karşılıklar25.370.160 22.535.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 25.370.160 22.535.228Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 144.564.915 149.180.700TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.816.483 524.216.887TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.207.577.088 1.191.599.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.302.304.313 1.506.222.816Ödenmiş Sermaye26 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)26 -11.261.247 -12.184.363Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)26 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.625.541 -9.253.948Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.625.541 -9.253.948Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.625.541 -9.253.948Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)115.767.885 83.927.922Yabancı Para Çevrim Farkları115.513.175 83.937.633Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)254.710 -9.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)254.710 -9.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20.284.263 18.473.868Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 955.721.098 606.998.275Net Dönem Karı veya Zararı801.953.738 384.796.945Kontrol Gücü Olmayan Paylar26 583.502.360 498.792.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.885.806.673 2.005.015.558TOPLAM KAYNAKLAR4.093.383.761 3.196.615.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 1.032.136.230 1.385.761.969Satışların Maliyeti27 -642.017.673 -1.012.492.531TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)390.118.557 373.269.438BRÜT KAR (ZARAR)390.118.557 373.269.438Genel Yönetim Giderleri28 -106.991.880 -113.173.768Pazarlama Giderleri28 -10.979.680 -13.325.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 318.770.449 259.773.596Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -169.302.303 -132.796.840ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)421.615.143 373.746.586Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 131.170.245 94.176.135Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31 -3.780.155 -21.300.587Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 450.123.394 124.027.017FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)999.128.627 570.649.151Finansman Giderleri32 -51.010.151 -62.926.625SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)948.118.476 507.722.526Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33 -42.135.538 -52.012.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri33 -21.440.769 -19.448.957Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33 -20.694.769 -32.563.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)905.982.938 455.710.264DÖNEM KARI (ZARARI)905.982.938 455.710.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26 104.029.200 70.913.319Ana Ortaklık Payları34 801.953.738 384.796.945Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 1,84400000 0,88500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.371.653 -6.914.767Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -4.589.559 -3.889.915Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-952.060 -4.702.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.169.966 1.677.234Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.169.966 1.677.234Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar32.747.407 24.316.354Yabancı Para Çevrim Farkları22.094.376 23.265.271Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)264.182 190.023Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar10.388.849 861.060DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28.375.754 17.401.587TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)934.358.692 473.111.851Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar104.941.098 78.068.285Ana Ortaklık Payları829.417.594 395.043.566http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917148BIST