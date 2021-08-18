***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler384.796.945 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.019.816 21.658.824 37.112 110.725.621 130.401.741 53.147.937 183.549.678Dönem Karı (Zararı)110.725.621 110.725.621 52.503.658 163.229.279Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.019.816 -30.919 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Transferler8.340.178 793.613.560 -801.953.738 144.603.691 144.603.691 78.565.108 223.168.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.134.934 35.694.626 -236.588 33.323.104 -1.784.765 31.538.339Kar Payları1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-24.525 -24.525Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler87.500 87.500Dönem Sonu Bakiyeler22 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -15.760.475 157.341.016 18.122 28.624.441 1.653.763.928 144.603.691 2.391.936.130 622.558.601 3.014.494.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.712.644 188.250.763Dönem Karı (Zararı)223.168.799 163.229.279Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-39.769.264 58.276.222Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.556.864 18.486.654Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.653.305 3.709.949Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-10.695.550 -1.322.946Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-68.747.141 4.720.420Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 797.503Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13.355.070 3.829.518Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.686.369 56.721.646Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.627.256 -798.608Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.138.576 -23.007.727Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-11.583.969 -5.744.138Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-228.380 883.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler94.531.067 83.538.933Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.315.577 130.361.245Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.719.957 3.193.678Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-9.048.975 29.806.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-65.725.620 -5.034.723Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-106.199.093 -13.272.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.745.945 -58.809.744Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.225.222 9.188.930Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-55.411.042 -43.006.010Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.650.358 3.114.191Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)300.624.210 26.587.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.294.404 1.409.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları277.930.602 305.044.434Alınan Faiz11.210.726 10.117.981İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.163.456 -113.392.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.842.370 -4.254.430Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-318.635 -318.886Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.104.223 -8.945.821YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.622.888 -126.890.316Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-49.474.200 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri692.846.858 522.939.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-669.605.038 -663.317.434Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.650.890 6.353.298Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.123.440 -22.190.759Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.946.572 39.069.945Alınan Temettüler5.135.470 -9.744.366FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.094.164 -36.776.500Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.491.970 96.385.292Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.547.093 -118.223.830Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.596.527 -5.470.644Ödenen Temettüler-82.930.195 -30.919Ödenen Faiz-9.512.319 -9.436.399YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.995.592 24.583.947Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.215.164 17.816.323NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.210.756 42.400.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.385.673 346.458.320DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 427.596.429 388.858.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 427.596.429 375.385.673Finansal Yatırımlar6 179.370.360 737.057.331Ticari Alacaklar371.551.089 297.322.588İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,26 42.094.801 1.774.178İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 329.456.288 295.548.410Diğer Alacaklar5.882.402 2.060.644İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 2.882.715 723.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.999.687 1.336.840Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar55.797.166 46.748.191Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 49.803.571 41.069.194Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.993.595 5.678.997Stoklar9 179.036.953 113.311.333Peşin Ödenmiş Giderler10 135.527.339 34.980.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.035.424 11.023.691Diğer Dönen Varlıklar42.225.081 21.496.920ARA TOPLAM1.404.022.243 1.639.386.465Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 18.281.453 26.038.274TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.422.303.696 1.665.424.739DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 711.999.587 111.466.619Ticari Alacaklar46.462 40.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 46.462 40.536Diğer Alacaklar67.744.013 60.845.814İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 46.179.523 42.566.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.564.490 18.279.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.247.829.514 1.187.559.276Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 493.856.279 472.101.448Maddi Duran Varlıklar16 395.686.730 364.977.429Kullanım Hakkı Varlıkları18 61.528.368 57.791.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.004.014 82.343.190Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 80.873.507 79.212.683Peşin Ödenmiş Giderler10 6.596.062 944.214Ertelenmiş Vergi Varlığı24 10.702.949 10.446.798Diğer Duran Varlıklar80.717.551 79.441.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.160.711.529 2.427.959.022TOPLAM VARLIKLAR4.583.015.225 4.093.383.761KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 6.815.338 6.450.278Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 72.423.645 94.398.143Diğer Finansal Yükümlülükler7 12.424.345 11.745.910Ticari Borçlar266.712.714 144.275.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 36.420.185 1.276.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 230.292.529 142.999.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.542.083 4.316.861Diğer Borçlar14.763.404 12.080.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar14.763.404 12.080.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler107.554.048 160.410.532Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 100.102.204 155.836.282Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 7.451.844 4.574.250Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 610.751.859 306.096.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13.171.685 3.574.024Kısa Vadeli Karşılıklar17.195.775 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 17.195.775 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler810 717ARA TOPLAM1.128.355.706 749.760.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.128.355.706 749.760.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 74.055.202 99.512.740Diğer Finansal Yükümlülükler7 10.020.560 9.473.384Diğer Borçlar103.538.426 94.570.838İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar103.538.426 94.570.838Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler5.421.443 7.976.001Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 5.421.443 7.976.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler13 36.699.565 35.959.514Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 36.358.110 40.388.931Uzun Vadeli Karşılıklar27.677.117 25.370.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 27.677.117 25.370.160Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 146.394.365 144.564.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER440.164.788 457.816.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.568.520.494 1.207.577.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.391.936.130 2.302.304.313Ödenmiş Sermaye22 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)22 -10.118.710 -11.261.247Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)22 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.760.475 -13.625.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.760.475 -13.625.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.760.475 -13.625.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)157.359.138 115.767.885Yabancı Para Çevrim Farkları157.341.016 115.513.175Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)18.122 254.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)18.122 254.710Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.624.441 20.284.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 1.653.763.928 955.721.098Net Dönem Karı veya Zararı144.603.691 801.953.738Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 622.558.601 583.502.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.014.494.731 2.885.806.673TOPLAM KAYNAKLAR4.583.015.225 4.093.383.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 676.531.991 491.581.669 435.383.410 260.422.949Satışların Maliyeti23 -562.289.421 -308.936.528 -370.919.117 -150.001.926TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.242.570 182.645.141 64.464.293 110.421.023BRÜT KAR (ZARAR)114.242.570 182.645.141 64.464.293 110.421.023Genel Yönetim Giderleri-64.745.611 -52.475.433 -37.707.569 -22.941.187Pazarlama Giderleri-4.513.662 -3.714.520 -3.251.319 -1.890.441Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler258.924.018 168.185.504 84.301.254 70.721.100Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-61.080.987 -65.859.586 -19.681.209 -32.257.399ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)242.826.328 228.781.106 88.125.450 124.053.096Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.066.015 31.240.355 14.295.261 7.516.566Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-716.214 -1.689.883 -528.953 2.139.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13