***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Transferler8.340.178 793.613.560 -801.953.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.134.934 35.694.626 -236.588 144.603.691 177.926.795 76.780.343 254.707.138Dönem Karı (Zararı)144.603.691 144.603.691 78.565.108 223.168.799Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.134.934 35.694.626 -236.588 33.323.104 -1.784.765 31.538.339Kar Payları1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-24.525 -24.525Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler87.500 87.500Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -15.760.475 157.341.016 18.122 28.624.441 1.653.763.928 144.603.691 2.391.936.130 622.558.601 3.014.494.731Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -18.610.769 329.464.846 96.983 28.624.441 1.653.763.928 1.274.416.737 3.691.101.573 867.439.308 4.558.540.881Transferler4.878.055 1.269.538.682 -1.274.416.737 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.794.041 104.482.688 259.781 3.264.901.963 3.355.850.391 152.351.061 3.508.201.452Dönem Karı (Zararı)3.264.901.963 3.264.901.963 84.919.178 3.349.821.141Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.794.041 104.482.688 259.781 90.948.428 67.431.883 158.380.311Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-26.208.283 -16.825.562 -43.033.845 43.033.845 0Kar Payları2.416.907 -99.696.747 -97.279.840 -49.552.560 -146.832.400Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-19.256.602 19.256.602 -19.256.602 -19.256.602 -19.256.602Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler427.500 427.500Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -26.958.405 -1.535.883 -32.404.810 407.739.251 356.764 52.759.098 2.787.523.699 3.264.901.963 6.887.381.677 1.013.699.154 7.901.080.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-596.413.900 243.712.644Dönem Karı (Zararı)3.349.821.141 223.168.799Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.974.922.834 -39.769.264Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler39.182.776 22.556.864Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17.062.285 14.653.305Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.840.625 -10.695.550Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-338.162.845 -68.747.141Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler11.768.069 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-2.720.618.687 13.355.070Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler56.067.313 14.686.369Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-880.941 -8.627.256Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-102.794 -5.138.576Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-14.798.683 -11.583.969Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-598.702 -228.380İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-755.318.991 94.531.067Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-437.305.524 -74.315.577Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.931.788 -10.719.957Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-3.189.237 -9.048.975Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-461.042.300 -65.725.620Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-70.854.294 -106.199.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler442.445.495 122.745.945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.113.124 2.225.222Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-187.279.597 -55.411.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.887.110 11.650.358Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)153.807.529 300.624.210İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-198.969.509 -21.294.404Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-380.420.684 277.930.602Alınan Faiz18.262.818 11.210.726İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-150.438.775 -36.163.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.556.629 -1.842.370Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-8.846.276 -318.635Vergi İadeleri (Ödemeleri)-72.414.354 -7.104.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.385.662 -50.622.888Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -49.474.200Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 692.846.858Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-136.206.240 -669.605.038Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.406.545 11.650.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-106.890.327 -58.123.440Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.962.995 16.946.572Alınan Temettüler205.341.365 5.135.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI726.624.468 -142.094.164İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-19.256.602 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri962.520.946 4.491.970Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-58.661.521 -49.547.093Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.740.045 -4.596.527Ödenen Temettüler-146.832.400 -82.930.195Ödenen Faiz-5.405.910 -9.512.319YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)100.824.906 50.995.592Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi144.895.182 1.215.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.720.088 52.210.756DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 840.258.586 375.385.673DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.085.978.674 427.596.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.085.978.674 840.258.586Finansal Yatırımlar6 684.700.546 484.857.230Ticari Alacaklar972.612.897 534.876.660İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,27 245.366.465 115.281.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 727.246.432 419.595.320Diğer Alacaklar14.232.440 4.004.085İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 1.381.031 783.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.851.409 3.220.460Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8.034.767 4.845.530Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 8.018.329 4.845.530Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 16.438 0Stoklar9 739.764.804 278.722.504Peşin Ödenmiş Giderler10 247.710.521 175.748.641Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13.472.776 33.316.523Diğer Dönen Varlıklar159.199.480 60.580.561ARA TOPLAM3.925.706.905 2.417.210.320Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar16 21.558.353 16.743.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.947.265.258 2.433.953.798DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 292.937.367 187.159.421Ticari Alacaklar78.165 67.890İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 78.165 67.890Diğer Alacaklar59.559.261 51.855.828İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 59.162.349 51.469.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar396.912 386.578Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 5.292.535.282 2.471.340.177Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 892.565.616 726.984.671Maddi Duran Varlıklar950.639.582 891.917.807Kullanım Hakkı Varlıkları84.069.076 65.184.183Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.105.094 85.542.837Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar95.974.587 82.412.330Peşin Ödenmiş Giderler10 4.165.754 5.273.340Ertelenmiş Vergi Varlığı25 127.124.296 126.476.548Diğer Duran Varlıklar100.356.082 86.064.262TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.903.135.575 4.697.866.964TOPLAM VARLIKLAR11.850.400.833 7.131.820.762KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 1.040.600.357 103.783.229Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 58.092.515 61.095.749Diğer Finansal Yükümlülükler7 11.223.133 10.611.447Ticari Borçlar827.238.933 384.896.328İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,27 243.589.727 88.000.785İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 583.649.206 296.895.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.512.698 19.399.574Diğer Borçlar59.882.285 77.265.712İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar59.882.285 77.265.712Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler648.245.543 833.089.537Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 641.105.810 826.743.462Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 7.139.733 6.346.075Türev Araçlar12 34.354.727 22.586.658Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 694.988.324 518.323.970Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü37.345.617 69.614.189Kısa Vadeli Karşılıklar16.872.662 25.681.016Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 16.872.662 25.681.016Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.712 1.854ARA TOPLAM3.449.367.506 2.126.349.263TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.449.367.506 2.126.349.263UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 25.634.268 52.041.941Diğer Borçlar214.518.806 173.248.269İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar214.518.806 173.248.269Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.209.343 4.644.946Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 2.209.343 4.644.946Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 41.259.381 38.578.215Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 0 22.856.825Uzun Vadeli Karşılıklar55.162.502 33.240.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 55.162.502 33.240.730Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 161.168.196 122.319.692TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER499.952.496 446.930.618TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.949.320.002 2.573.279.881ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.887.381.677 3.691.101.573Ödenmiş Sermaye23 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)23 -26.958.405 -10.118.710Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)23 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-32.404.810 -18.610.769Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.404.810 -18.610.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.404.810 -18.610.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)408.096.015 329.561.829Yabancı Para Çevrim Farkları407.739.251 329.464.846Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)356.764 96.983Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)356.764 96.983Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler52.759.098 28.624.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23 2.787.523.699 1.653.763.928Net Dönem Karı veya Zararı3.264.901.963 1.274.416.737Kontrol Gücü Olmayan Paylar23 1.013.699.154 867.439.308TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.901.080.831 4.558.540.881TOPLAM KAYNAKLAR11.850.400.833 7.131.820.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 2.737.393.871 676.531.991 1.757.392.306 435.383.410Satışların Maliyeti24 -2.092.636.568 -562.289.421 -1.355.413.726 -370.919.117TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)644.757.303 114.242.570 401.978.580 64.464.293BRÜT KAR (ZARAR)644.757.303 114.242.570 401.978.580 64.464.293Genel Yönetim Giderleri-133.581.656 -64.745.611 -86.606.491 -37.707.569Pazarlama Giderleri-10.605.372 -4.513.662 -7.610.475 -3.251.319Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler546.470.628 258.924.018 321.955.072 84.301.254Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-368.508.847 -61.080.987 -206.613.248 -19.681.209ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)678.532.056 242.826.328 423.103.438 88.125.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.722.610 26.066.015 20.643.048 14.295.261Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-115.996 -716.214 44.264 -528.953Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 2.720.618.687 -13.355.070 1.913.889.793 22.333.849FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.430.757.357 254.821.059 2.357.680.543 124.225.607Finansman Gelirleri0 0 -621.119 0Finansman Giderleri-24.868.903 -16.965.891 -8.577.281 -6.725.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.405.888.454 237.855.168 2.348.482.143 117.499.845Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -56.067.313 -14.686.369 -68.832.817 11.259.732Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -40.145.782 -16.701.884 -39.356.771 -12.682.174Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 3.355.850.391 177.926.795 2.343.290.004 109.709.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056898BIST