***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 19:40
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673
Transferler
8.340.178 793.613.560 -801.953.738 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.134.934 35.694.626 -236.588 144.603.691 177.926.795 76.780.343 254.707.138
Dönem Karı (Zararı)
144.603.691 144.603.691 78.565.108 223.168.799
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.134.934 35.694.626 -236.588 33.323.104 -1.784.765 31.538.339
Kar Payları
1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-24.525 -24.525
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
87.500 87.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -15.760.475 157.341.016 18.122 28.624.441 1.653.763.928 144.603.691 2.391.936.130 622.558.601 3.014.494.731
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -18.610.769 329.464.846 96.983 28.624.441 1.653.763.928 1.274.416.737 3.691.101.573 867.439.308 4.558.540.881
Transferler
4.878.055 1.269.538.682 -1.274.416.737 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.794.041 104.482.688 259.781 3.264.901.963 3.355.850.391 152.351.061 3.508.201.452
Dönem Karı (Zararı)
3.264.901.963 3.264.901.963 84.919.178 3.349.821.141
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.794.041 104.482.688 259.781 90.948.428 67.431.883 158.380.311
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-26.208.283 -16.825.562 -43.033.845 43.033.845 0
Kar Payları
2.416.907 -99.696.747 -97.279.840 -49.552.560 -146.832.400
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-19.256.602 19.256.602 -19.256.602 -19.256.602 -19.256.602
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
427.500 427.500
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -26.958.405 -1.535.883 -32.404.810 407.739.251 356.764 52.759.098 2.787.523.699 3.264.901.963 6.887.381.677 1.013.699.154 7.901.080.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-596.413.900 243.712.644
Dönem Karı (Zararı)
3.349.821.141 223.168.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.974.922.834 -39.769.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.182.776 22.556.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.062.285 14.653.305
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.840.625 -10.695.550
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-338.162.845 -68.747.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.768.069 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.720.618.687 13.355.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.067.313 14.686.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-880.941 -8.627.256
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-102.794 -5.138.576
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-14.798.683 -11.583.969
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-598.702 -228.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-755.318.991 94.531.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.305.524 -74.315.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.931.788 -10.719.957
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-3.189.237 -9.048.975
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-461.042.300 -65.725.620
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-70.854.294 -106.199.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
442.445.495 122.745.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.113.124 2.225.222
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-187.279.597 -55.411.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.887.110 11.650.358
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
153.807.529 300.624.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.969.509 -21.294.404
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-380.420.684 277.930.602
Alınan Faiz
18.262.818 11.210.726
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-150.438.775 -36.163.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.556.629 -1.842.370
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.846.276 -318.635
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-72.414.354 -7.104.223
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.385.662 -50.622.888
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -49.474.200
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 692.846.858
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-136.206.240 -669.605.038
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.406.545 11.650.890
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.890.327 -58.123.440
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.962.995 16.946.572
Alınan Temettüler
205.341.365 5.135.470
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
726.624.468 -142.094.164
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-19.256.602 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
962.520.946 4.491.970
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.661.521 -49.547.093
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.740.045 -4.596.527
Ödenen Temettüler
-146.832.400 -82.930.195
Ödenen Faiz
-5.405.910 -9.512.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
100.824.906 50.995.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
144.895.182 1.215.164
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.720.088 52.210.756
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 840.258.586 375.385.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.085.978.674 427.596.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.085.978.674 840.258.586
Finansal Yatırımlar
6 684.700.546 484.857.230
Ticari Alacaklar
972.612.897 534.876.660
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,27 245.366.465 115.281.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 727.246.432 419.595.320
Diğer Alacaklar
14.232.440 4.004.085
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.381.031 783.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.851.409 3.220.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
8.034.767 4.845.530
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
11 8.018.329 4.845.530
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
11 16.438 0
Stoklar
9 739.764.804 278.722.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 247.710.521 175.748.641
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.472.776 33.316.523
Diğer Dönen Varlıklar
159.199.480 60.580.561
ARA TOPLAM
3.925.706.905 2.417.210.320
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
16 21.558.353 16.743.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.947.265.258 2.433.953.798
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 292.937.367 187.159.421
Ticari Alacaklar
78.165 67.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 78.165 67.890
Diğer Alacaklar
59.559.261 51.855.828
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 59.162.349 51.469.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
396.912 386.578
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 5.292.535.282 2.471.340.177
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 892.565.616 726.984.671
Maddi Duran Varlıklar
950.639.582 891.917.807
Kullanım Hakkı Varlıkları
84.069.076 65.184.183
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.105.094 85.542.837
Şerefiye
3.130.507 3.130.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.974.587 82.412.330
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.165.754 5.273.340
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 127.124.296 126.476.548
Diğer Duran Varlıklar
100.356.082 86.064.262
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.903.135.575 4.697.866.964
TOPLAM VARLIKLAR
11.850.400.833 7.131.820.762
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.040.600.357 103.783.229
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 58.092.515 61.095.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 11.223.133 10.611.447
Ticari Borçlar
827.238.933 384.896.328
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,27 243.589.727 88.000.785
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 583.649.206 296.895.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20.512.698 19.399.574
Diğer Borçlar
59.882.285 77.265.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.882.285 77.265.712
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
648.245.543 833.089.537
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 641.105.810 826.743.462
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 7.139.733 6.346.075
Türev Araçlar
12 34.354.727 22.586.658
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 694.988.324 518.323.970
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
37.345.617 69.614.189
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.872.662 25.681.016
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 16.872.662 25.681.016
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.712 1.854
ARA TOPLAM
3.449.367.506 2.126.349.263
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.449.367.506 2.126.349.263
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.634.268 52.041.941
Diğer Borçlar
214.518.806 173.248.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
214.518.806 173.248.269
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.209.343 4.644.946
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
11 2.209.343 4.644.946
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 41.259.381 38.578.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 22.856.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.162.502 33.240.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 55.162.502 33.240.730
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 161.168.196 122.319.692
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
499.952.496 446.930.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.949.320.002 2.573.279.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.887.381.677 3.691.101.573
Ödenmiş Sermaye
23 435.000.000 435.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
23 -26.958.405 -10.118.710
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
23 -1.535.883 -1.535.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.404.810 -18.610.769
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.404.810 -18.610.769
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.404.810 -18.610.769
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.096.015 329.561.829
Yabancı Para Çevrim Farkları
407.739.251 329.464.846
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
356.764 96.983
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
356.764 96.983
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
52.759.098 28.624.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 2.787.523.699 1.653.763.928
Net Dönem Karı veya Zararı
3.264.901.963 1.274.416.737
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23 1.013.699.154 867.439.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.901.080.831 4.558.540.881
TOPLAM KAYNAKLAR
11.850.400.833 7.131.820.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 2.737.393.871 676.531.991 1.757.392.306 435.383.410
Satışların Maliyeti
24 -2.092.636.568 -562.289.421 -1.355.413.726 -370.919.117
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
644.757.303 114.242.570 401.978.580 64.464.293
BRÜT KAR (ZARAR)
644.757.303 114.242.570 401.978.580 64.464.293
Genel Yönetim Giderleri
-133.581.656 -64.745.611 -86.606.491 -37.707.569
Pazarlama Giderleri
-10.605.372 -4.513.662 -7.610.475 -3.251.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
546.470.628 258.924.018 321.955.072 84.301.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-368.508.847 -61.080.987 -206.613.248 -19.681.209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
678.532.056 242.826.328 423.103.438 88.125.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31.722.610 26.066.015 20.643.048 14.295.261
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-115.996 -716.214 44.264 -528.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 2.720.618.687 -13.355.070 1.913.889.793 22.333.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.430.757.357 254.821.059 2.357.680.543 124.225.607
Finansman Gelirleri
0 0 -621.119 0
Finansman Giderleri
-24.868.903 -16.965.891 -8.577.281 -6.725.762
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.405.888.454 237.855.168 2.348.482.143 117.499.845
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -56.067.313 -14.686.369 -68.832.817 11.259.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -40.145.782 -16.701.884 -39.356.771 -12.682.174
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.355.850.391 177.926.795 2.343.290.004 109.709.809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056898
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