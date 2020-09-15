***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Eylül 2020 tarihli Sabah Gazetesi' nde Alvimedica unvanlı şirketle ilgili olarak, Dilek Yaman imzalı ve "Alarko müdürlerinden iki milyarlık vurgun" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.Söz konusu haberde Alvimedica unvanlı şirketin Alarko Topluluğu' na dahil bir şirket olduğu intibaını yaratacak ifadeler kullanılmıştır. Alvimedica unvanlı şirketle Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki bağ bulunmamaktadır.Gazetede yayınlanan bu haberin Şirketimizle ve Alarko Topluluğu' na dahil şirketlerle ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Gazete nezdinde de haberin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875070BIST