***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
15.09.2020 11:22
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
15 Eylül 2020 tarihli Sabah Gazetesi' nde Alvimedica unvanlı şirketle ilgili olarak, Dilek Yaman imzalı ve "Alarko müdürlerinden iki milyarlık vurgun" başlıklı bir haber yayınlanmıştır.
Söz konusu haberde Alvimedica unvanlı şirketin Alarko Topluluğu' na dahil bir şirket olduğu intibaını yaratacak ifadeler kullanılmıştır. Alvimedica unvanlı şirketle Alarko Holding A.Ş. ve Alarko Topluluğu şirketleri arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi veya benzeri bir hukuki bağ bulunmamaktadır.
Gazetede yayınlanan bu haberin Şirketimizle ve Alarko Topluluğu' na dahil şirketlerle ilgili kısmı gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca Gazete nezdinde de haberin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875070
BIST
14:131.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
14:137,4873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
14:138,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
14:13474,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,27
|Açılış
|: 474,04
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler14:13
|CRFSA
|12,32
|3.883.079
|% 10,00
|
|KERVN
|0,44
|1.464.294
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|841.320
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|49.082.913
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|36.963.371
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,63
|66.275.222
|% -9,25
|
|BJKAS
|3,40
|28.406.425
|% -8,11
|
|KRDMD
|3,14
|1.075.405.914
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|926.405.665
|% 3,02
|
|SISE
|6,39
|350.928.635
|% -0,62
|
|ECILC
|6,84
|278.198.862
|% 3,17
|
|TUPRS
|82,15
|270.836.276
|% 0,98
|
|KRDMD
|3,14
|1.075.405.914
|% -0,32
|
|PETKM
|4,43
|926.405.665
|% 3,02
|
|IHLAS
|1,04
|117.374.665
|% -1,89
|
|ZOREN
|2,75
|267.410.438
|% 1,10
|
|EKGYO
|1,85
|170.761.379
|% 1,09
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4828
|7,4873
|% 0,04
|
|Euro
|8,9041
|8,9080
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6431
|9,6915
|% 0,62
|
|Frank
|8,2357
|8,2853
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 0,04
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.971
|13,93
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.136
|3.184
|11,00
|
|Tam
|3.123
|3.200
|12,16
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|5,88
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,94
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,09
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,64
|