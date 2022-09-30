***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.09.2022 12:21
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11270 no'lu kararı ile 01/10/2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destemek amacıyla destekleme bedeli uygulanmasına karar verilmiş ve bu uygulama kapsamında ithal kömür santralleri için 01/12/2022 tarihi itibarıyla azami uzlaştırma fiyatı başlangıç değeri 2,750 TL/MWh olarak belirlenmiştir.
Alınmış olan Kurul Kararı ve kararda yer alan azami uzlaştırma fiyat değerinin Alarko Holding A.Ş. iştiraklerimizden CENAL Elektrik Üretim A.Ş.'nin olağan üretim süreçlerinde ve Alarko Holding A.Ş.'nin yıl sonu beklentilerinde önemli bir değişikliğe sebebiyet vermesi beklenmemektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066308
BIST
12:333.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,30
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.168
En Düşük
3.130
12:3318,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0455
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4676
12:3318,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0633
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,1538
12:33996,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,91
|Açılış
|: 996,84
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler12:33
|BFREN
|1.529,40
|47.344.072
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|811.733
|% 9,98
|
|ARASE
|144,60
|92.508.154
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,56
|321.525.391
|% 9,54
|
|CANTE
|128,30
|58.849.043
|% 8,27
|
|CASA
|118,70
|173.183
|% -9,94
|
|BRKO
|1,87
|287.303
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,22
|125.258
|% -7,74
|
|BASCM
|3,77
|24.920
|% -6,91
|
|AGYO
|5,86
|47.351.286
|% -6,24
|
|ISGYO
|6,40
|1.942.791.350
|% -3,76
|
|THYAO
|68,35
|1.308.256.078
|% -0,36
|
|SASA
|68,10
|1.070.300.333
|% 3,42
|
|ALARK
|57,35
|1.004.579.736
|% 1,87
|
|VESTL
|39,62
|909.792.659
|% 5,04
|
|ISGYO
|6,40
|1.942.791.350
|% -3,76
|
|ODAS
|6,19
|764.541.768
|% 4,21
|
|TSKB
|2,43
|274.456.840
|% -3,19
|
|EKGYO
|3,80
|408.753.666
|% -0,52
|
|ZOREN
|3,56
|321.525.391
|% 9,54
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5473
|18,5513
|% 0,25
|
|Euro
|18,2095
|18,2207
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6573
|20,7608
|% 0,72
|
|Frank
|18,9192
|19,0332
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9235
|4,9482
|% 0,31
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,19
|
|Altın Gr.
|996
|996
|8,56
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|47,00
|
|Tam
|6.675
|6.748
|16,00
|
|Yarım
|3.247
|3.299
|8,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,13
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,21
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|1,01
|