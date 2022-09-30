***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11270 no'lu kararı ile 01/10/2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destemek amacıyla destekleme bedeli uygulanmasına karar verilmiş ve bu uygulama kapsamında ithal kömür santralleri için 01/12/2022 tarihi itibarıyla azami uzlaştırma fiyatı başlangıç değeri 2,750 TL/MWh olarak belirlenmiştir.Alınmış olan Kurul Kararı ve kararda yer alan azami uzlaştırma fiyat değerinin Alarko Holding A.Ş. iştiraklerimizden CENAL Elektrik Üretim A.Ş.'nin olağan üretim süreçlerinde ve Alarko Holding A.Ş.'nin yıl sonu beklentilerinde önemli bir değişikliğe sebebiyet vermesi beklenmemektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066308BIST