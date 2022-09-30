***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
30.09.2022 13:41
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Açıklamalar
30.09.2022 tarihli Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklamamızda Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11270 no'lu kararı ile ilgili azami uzlaştırma fiyatı başlangıç tarihi sehven 01/12/2022 olarak yazılmıştır. Söz konusu açıklamamızdaki azami uzlaştırma fiyatı başlangıç tarihi 01/10/2022 olarak düzeltilmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.09.2022 tarih ve 11270 no'lu kararı ile 01/10/2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destemek amacıyla destekleme bedeli uygulanmasına karar verilmiş ve bu uygulama kapsamında ithal kömür santralleri için 01/10/2022 tarihi itibarıyla azami uzlaştırma fiyatı başlangıç değeri 2,750 TL/MWh olarak belirlenmiştir.
Alınmış olan Kurul Kararı ve kararda yer alan azami uzlaştırma fiyat değerinin Alarko Holding A.Ş. iştiraklerimizden CENAL Elektrik Üretim A.Ş.'nin olağan üretim süreçlerinde ve Alarko Holding A.Ş.'nin yıl sonu beklentilerinde önemli bir değişikliğe sebebiyet vermesi beklenmemektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066311
BIST
16:583.162
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|Değişim
|: 0,48%
|| 15,15
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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3.180
En Düşük
3.130
16:5818,5231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,5950
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|Önceki Kapanış
|: 18,5200
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18,5668
En Düşük
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16:5818,0871
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|| -0,0703
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16:58994,46
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|| 6,54
|Açılış
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998,55
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|1.529,40
|50.110.757
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|98.930.418
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|480.581.598
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|ELITE
|25,54
|30.613.873
|% -5,34
|
|PENTA
|387,90
|22.069.175
|% -5,27
|
|AGYO
|5,95
|75.268.521
|% -4,80
|
|THYAO
|68,55
|2.604.868.584
|% -0,07
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|SASA
|68,90
|2.190.983.435
|% 4,63
|
|ASELS
|29,24
|1.621.322.646
|% -2,21
|
|ALARK
|56,90
|1.541.583.959
|% 1,07
|
|ISGYO
|6,10
|2.526.306.486
|% -8,27
|
|EKGYO
|3,83
|1.294.584.171
|% 0,26
|
|ODAS
|6,16
|1.123.540.695
|% 3,70
|
|TSKB
|2,44
|442.491.851
|% -2,79
|
|YKBNK
|7,10
|1.283.684.045
|% 1,00
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5022
|18,5206
|% 0,08
|
|Euro
|18,1051
|18,1138
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,4936
|20,5964
|% -0,07
|
|Frank
|18,8490
|18,9626
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9163
|4,9409
|% 0,16
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|9,63
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.640
|6.741
|61,00
|
|Tam
|6.694
|6.768
|36,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,14
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|-1,84
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