***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2020 14:25
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.06.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablomuz sadece Alarko Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869351
BIST
14:241.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:247,3964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
14:248,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:24464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,08
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:24
|HUBVC
|16,94
|65.455.286
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.165.158
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.320.748
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|RALYH
|14,50
|2.731.496
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|63.979.214
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|968.405
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|RTALB
|51,40
|507.543.018
|% 8,67
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|ASELS
|17,51
|388.727.663
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,94
|566.039.316
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,81
|467.740.168
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,12
|222.279.518
|% 2,42
|
|PETKM
|3,78
|351.854.198
|% 4,71
|
|GARAN
|6,99
|637.496.409
|% 3,10
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3936
|7,3964
|% 0,53
|
|Euro
|8,7607
|8,7672
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,6422
|9,6906
|% 0,46
|
|Frank
|8,0997
|8,1485
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9659
|1,9758
|% 0,51
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,67
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,13
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,18
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:38BRMEN
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 990 adet işlem
-
14:37CEMTS
Yüzde 5.61 oranında artışla 9.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 818 adet işlem
-
14:36HUBVC
Yüzde 10.00 oranında artışla 16.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 976, 639 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 64 artarak (% 0.63 ) 1, 228
-
14:35XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 7, 728.00 milyon TL de