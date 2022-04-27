***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nakit Kar Payı Ödeme TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 30.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ALARK, TRAALARK91Q0 Peşin 0,2300000 23 10 0,2070000 20,7Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.05.2022 06.05.2022 10.05.2022 09.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ALARK, TRAALARK91Q0 0 0Ek AçıklamalarAlarko Holding A.Ş. nin 27.04.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında1) Şirketimizin 2021 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 1.583.676.492 TL dönem kârından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 309.259.755 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 4.878.055 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 1.269.538.682 TL'dir.- Net dönem kârına 97.800 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 1.269.636.482 TL'nin %7,30'una tekabül eden 92.683.038 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,2) Önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan 2.327.713,89 TL ve önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış olan tutardan 5.039.248.11 TL olmak üzere toplam 7.366.962 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,3) Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,4) Kâr payı dağıtımına 06 Mayıs 2022 tarihinde başlanmasına,oyçokluğu ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALARKO HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 435.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 28.624.441,46* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.531.958.979 104.370.976,314. Vergiler ( - ) 51.717.513 6.809.882,935. Net Dönem Kârı 1.274.416.737 97.561.093,386. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 4.878.055 4.878.054,678. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.269.538.682 92.683.038,71Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 97.800Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.269.636.48211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 63.481.824* Nakit 63.481.824* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 29.201.21416. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.176.855.644 0,7120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 7.366.962 7.366.962Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 90.045.000 7,09 0,207 20,7TOPLAM 90.045.000 7,09 0,207 20,7Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklığın net dönem karı 1.583.676.492,-TL olup, bu tutara dahil olan 309.259.755,-TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 1.274.416.737,-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.Yasal kayıtlara göre dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardaki 7.366.962,00 TL nakit kar payının 2.327.713,89 TL'si olağanüstü yedeklerden, 5.039.248,11 TL'si önceki yıllarda özel fonlara aktarılmış tutarlardan karşılanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024434BIST