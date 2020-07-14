***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeSPK Başvuru Tarihi 13.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00051599248 sayılı izin yazıları ile Esas Sözleşmemizin (8) inci maddesinin tadilinin onaylandığı bildirilmiştir.2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu tadil metni kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 HOL_Esas Sözlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859891BIST