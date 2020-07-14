***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 19:43
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik tarihinin güncellenmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.01.2020 tarihinde başvuruda bulunduğumuz daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00051599248 sayılı izin yazıları ile Esas Sözleşmemizin (8) inci maddesinin tadilinin onaylandığı bildirilmiştir.
2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu tadil metni kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HOL_Esas Sözlesme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859891
BIST