***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerliliğinin Güncellenmesi Hakkında Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı maddeSPK Başvuru Tarihi 13.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 24.07.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00051599248 sayılı izin yazıları ile Esas Sözleşmemizin (8) inci maddesinin tadilinin onaylandığı ve 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu tadil metninin kabul edildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861694BIST