***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 17:53
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerliliğinin Güncellenmesi Hakkında Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.12.2019
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Madde 8 - Sermaye" başlıklı madde
SPK Başvuru Tarihi 13.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.07.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 24.07.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarihli ve 50035491-431.02-E-00051599248 sayılı izin yazıları ile Esas Sözleşmemizin (8) inci maddesinin tadilinin onaylandığı ve 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu tadil metninin kabul edildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen tadil metni İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861694
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
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|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
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|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
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|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
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|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
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|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
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|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
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|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
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|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
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|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
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|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
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|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
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|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
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|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
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|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
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|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
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|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
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|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
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|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
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|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7258
|8,7696
|% 0,42
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|Frank
|7,3919
|7,4364
|% 0,40
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|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,11
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,07
|
|Altın Gr.
|418
|419
|3,36
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|30,00
|
|Tam
|2.808
|2.827
|32,40
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,80
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|Çeyrek
|684
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,67
|0,04
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|Gümüş Gr.
|4,99
|4,99
|0,02
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|B. Petrol
|42,97
|42,97
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