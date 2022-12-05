***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
05.12.2022 09:39
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) İzzet Garih Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Vedat Aksel Alaton Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Özgür Kalyoncu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Neslihan Tonbul Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Neslihan Tonbul Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) İzzet Garih Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Vedat Aksel Alaton Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084150
BIST
10:574.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -14,77
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.930
10:5718,6359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:5719,6540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:571.077,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.077,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:55
|GLCVY
|31,68
|50.362.167
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|260.750.842
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|74.736.909
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|VAKKO
|62,15
|74.041.784
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|89.496.027
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.090.480
|% -9,94
|
|SASA
|108,50
|421.131.252
|% -9,58
|
|MZHLD
|12,06
|21.623.988
|% -9,32
|
|THYAO
|129,90
|2.680.617.617
|% 1,25
|
|KRDMD
|15,18
|1.536.584.576
|% 2,85
|
|EREGL
|41,14
|1.155.188.123
|% -0,68
|
|KOZAL
|394,30
|884.219.642
|% 0,59
|
|TUPRS
|481,80
|816.488.172
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,20
|747.101.552
|% 0,84
|
|KRDMD
|15,18
|1.536.584.576
|% 2,85
|
|ADESE
|1,75
|130.717.194
|% 3,55
|
|SKBNK
|2,68
|165.694.212
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,36
|457.189.885
|% -0,77
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6351
|18,6401
|% 0,03
|
|Euro
|19,6357
|19,6445
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,8481
|22,9627
|% 0,12
|
|Frank
|19,8218
|19,9412
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|1,47
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.208
|7.269
|-5,00
|
|Yarım
|3.496
|3.554
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,81
|13,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|86,02
|86,02
|0,45
|
Seans Raporu
10:55
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11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, KRDMD
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11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 03 kaybederek (% -0.51 ) 4, 314
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