***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/07/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi07/07/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi01/10/2021AçıklamaSermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Alarko Holding A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 89,70 (10 üzerinden 8,97) olarak belirlenmiştir.Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis internet sitesinde yayınlanacaktır.Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not89,06 89,69 90,93 89,62 89,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966190BIST