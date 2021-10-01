***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
01.10.2021 18:30
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/07/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/10/2021
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Alarko Holding A.Ş. için yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.
1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 89,70 (10 üzerinden 8,97) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis internet sitesinde yayınlanacaktır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
89,06 89,69 90,93 89,62 89,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966190
BIST