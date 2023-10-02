***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
02.10.2023 15:52
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
07/07/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/10/2023
Açıklama
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("KOBİRATE") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 02.10.2023 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde teyit edilmiştir.
Alarko Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 95,00 (10 üzerinden 9,50) olarak belirlenmiştir.
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesine ilişkin Kobirate'in hazırlamış olduğu rapor ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Ayrıca bu rapor Şirketimizin https://www.alarko.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/genel-bakis internet sitesinde yayınlanacaktır.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
94,76 96,68 96,25 93,55 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198644
BIST