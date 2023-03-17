Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

17.03.2023 19:49
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Sera
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, İstasyon Mahallesi, Soğukpınar Mevkii, 92 Ada, 208 Parselde yer alan 30.000 m² sera
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Toplam Alım Bedeli
60.081.159,36 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,19
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,81
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,24
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%6,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,84
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Ticaret Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/03/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.03.2023 tarihi itibariyle hisselerinin tamamını satın aldığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,
Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu yaklaşık 30.000 m² 'lik sera 17.03.2023 tarihinde KDV dahil 60.170.355,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır.
Gerçekleştirilen işlemler neticesinde bugün itibariyle, Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde yaklaşık 75.000 m² dikili  halde sera ve toplamda 48.235,21 m² 'lik tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126047


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -1,78% |  -93,14
Açılış :  5.278  
Önceki Kapanış :  5.230  
En Yüksek
5.292 En Düşük
5.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 64,90 6.347.837.127 % 10,00  
ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TRCAS 15,54 48.817.205 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0063 19,0103 % 0,11  
Euro 20,2806 20,2860 % 0,73  
Sterlin 23,0545 23,1701 % 0,49  
Frank 20,3703 20,4930 % 0,03  
Riyal 5,0446 5,0699 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 42,12  
Altın Gr. 1.197 1.197 24,10  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.032 8.127 141,00  
Yarım 3.938 3.977 69,00  
Çeyrek 1.969 1.988 34,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,22 0,50  
Gümüş Gr. 13,54 13,55 0,28  
B. Petrol 72,70 72,70 -2,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru