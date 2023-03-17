***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
17.03.2023 19:49
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Sera
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, İstasyon Mahallesi, Soğukpınar Mevkii, 92 Ada, 208 Parselde yer alan 30.000 m² sera
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Toplam Alım Bedeli
60.081.159,36 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,19
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%13,81
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,24
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%6,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,84
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
17.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Ticaret Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/03/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.03.2023 tarihi itibariyle hisselerinin tamamını satın aldığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,
Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu yaklaşık 30.000 m² 'lik sera 17.03.2023 tarihinde KDV dahil 60.170.355,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır.
Gerçekleştirilen işlemler neticesinde bugün itibariyle, Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde yaklaşık 75.000 m² dikili halde sera ve toplamda 48.235,21 m² 'lik tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126047
BIST