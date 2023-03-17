***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiSeraAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAfyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, İstasyon Mahallesi, Soğukpınar Mevkii, 92 Ada, 208 Parselde yer alan 30.000 m² seraAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16.03.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Toplam Alım Bedeli60.081.159,36 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,19Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%13,81Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,24Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%6,28İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,84Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17.03.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafSer Farm Seracılık Gıda Tarım ve Ticaret Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi16/03/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.03.2023 tarihi itibariyle hisselerinin tamamını satın aldığı Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,Ser Farm Seracılık Gıda Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu yaklaşık 30.000 m² 'lik sera 17.03.2023 tarihinde KDV dahil 60.170.355,00 TL bedel karşılığında devralınmıştır.Gerçekleştirilen işlemler neticesinde bugün itibariyle, Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mülkiyetinde yaklaşık 75.000 m² dikili halde sera ve toplamda 48.235,21 m² 'lik tarla vasıflı jeotermal sera yapımına uygun taşınmaz bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126047BIST