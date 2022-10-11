***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 14:49
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği' nin (II-15.1) ''Olağandışı Miktar ve Fiyat Hareketleri'' başlıklı 8 inci maddesine istinaden Borsa İstanbul' un şirketimizden istemiş olduğu açıklamaya ilişkin olarak, bilgimiz dahilinde kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070734
BIST
15:223.601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 19,08
|Açılış
|: 3.590
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|Önceki Kapanış
|: 3.582
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3.602
En Düşük
3.564
15:2218,6002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 18,6550
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|Önceki Kapanış
|: 18,6350
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18,6622
En Düşük
18,5467
15:2218,0967
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|Önceki Kapanış
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15:22998,84
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|Açılış
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|: 996,69
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1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ERCB
|46,72
|48.320.141
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.623.028
|% 9,90
|
|KRONT
|57,80
|31.120.911
|% 9,89
|
|YAYLA
|4,78
|64.680.878
|% 9,89
|
|MARTI
|4,05
|92.711.858
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.118.432
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.274.603
|% -9,94
|
|MOBTL
|2,67
|200.836.285
|% -6,97
|
|THYAO
|86,05
|3.094.553.992
|% -0,12
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|SASA
|86,25
|2.106.878.041
|% 0,58
|
|ASELS
|32,68
|1.630.756.040
|% -0,31
|
|AKBNK
|12,97
|1.314.807.011
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,35
|1.257.262.453
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|270.310.146
|% 1,75
|
|PETKM
|14,99
|2.180.066.227
|% 2,95
|
|YKBNK
|8,23
|1.122.867.082
|% 2,24
|
|ODAS
|7,87
|981.014.824
|% 4,52
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,6002
|% 0,13
|
|Euro
|18,0815
|18,0967
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,5520
|20,6550
|% 0,34
|
|Frank
|18,5938
|18,7058
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,06
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|3,07
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,59
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-27,00
|
|Tam
|6.720
|6.770
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.310
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.655
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,46
|19,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,13
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|B. Petrol
|94,79
|94,79
|-1,40
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