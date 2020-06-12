***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.06.2020 18:36
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından,
Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Neslihan TONBUL, Mahmut Tayfun ANIK ve Burak KOÇER'in adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına ve Olağan Genel Kurul'a sunulmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851052
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6737
18:05380,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 380,58
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5193
|8,5621
|% -0,89
|
|Frank
|7,1431
|7,1861
|% -1,02
|
|Riyal
|1,8152
|1,8243
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,30
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.490
|4,40
|
|Tam
|2.536
|2.559
|4,50
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,20
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,62
|38,62
|0,07
|
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