***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Söz konusu şirket, ‘'Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854408BIST