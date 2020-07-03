***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2020 16:49
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Söz konusu şirket, ‘'Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulmuş olup 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854408
BIST
18:00115.834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -1.073,60
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
18:007,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
18:00392,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,02
|Açılış
|: 392,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.309
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.895.657
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|MARKA
|2,66
|60.958.379
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.268.711
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.783.541
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.088.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,10
|5.151.096
|% -5,50
|
|KRDMA
|4,80
|32.929.256
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.079.751.892
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|892.692.286
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|860.736.034
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|835.126.462
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|761.917.913
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|727.154.625
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|761.917.913
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.087.829
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|381.471.123
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|835.126.462
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5362
|8,5790
|% 0,19
|
|Frank
|7,2420
|7,2856
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8260
|1,8352
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|4,70
|
|Tam
|2.613
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|-0,51
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
-
17:54
KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında