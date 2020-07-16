***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2020 17:41
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2012 / 03.05.2013 / 24.03.2014 / 23.05.2014 / 21.07.2014 / 17.09.2014 / 17.11.2014 / 23.12.2014 / 20.02.2015 / 20.04.2015 / 17.06.2015 / 14.08.2015 / 12.10.2015 / 10.12.2015 / 05.02.2016 / 04.04.2016 / 02.06.2016 / 29.07.2016 / 23.09.2016 / 18.11.2016 / 16.01.2017 / 16.03.2017 / 12.05.2017 / 07.07.2017 / 05.09.2017 / 03.11.2017 / 28.12.2017 / 23.02.2018 / 19.04.2018 / 13.06.2018 / 10.08.2018 / 08.10.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarımızı almak için dava yoluna gidildiği, ilk derece mahkemesince verilen kararda taleplerimizin kısmen karşılanmış olduğu ve dava sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.
İstinaf mahkemesinin bugün tebellüğ ettiğimiz gerekçeli kararında, proje kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak işveren idare tarafından şirketimize 17.874.491,42 Fas Dirhemi (MAD) asıl alacak ve buna ilişkin 1.269.833,41 MAD gecikme faizi olmak üzere toplam 19.144.324,83 MAD (yaklaşık 1.914.000 USD) ödenmesi karara bağlanmıştır. Tarafların üst mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860123
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 7,8500
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|Önceki Kapanış
|: 7,8800
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7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 398,06
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.810.258
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6142
|8,6574
|% 0,12
|
|Frank
|7,2362
|7,2798
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-5,26
|
|Altın Gr.
|399
|399
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.614
|-3,30
|
|Tam
|2.669
|2.682
|-3,40
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|-1,60
|
|Çeyrek
|650
|657
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,09
|