***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2012 / 03.05.2013 / 24.03.2014 / 23.05.2014 / 21.07.2014 / 17.09.2014 / 17.11.2014 / 23.12.2014 / 20.02.2015 / 20.04.2015 / 17.06.2015 / 14.08.2015 / 12.10.2015 / 10.12.2015 / 05.02.2016 / 04.04.2016 / 02.06.2016 / 29.07.2016 / 23.09.2016 / 18.11.2016 / 16.01.2017 / 16.03.2017 / 12.05.2017 / 07.07.2017 / 05.09.2017 / 03.11.2017 / 28.12.2017 / 23.02.2018 / 19.04.2018 / 13.06.2018 / 10.08.2018 / 08.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin Fas'da üstlenmiş olduğu Tanger-Kenitra demiryolu projesinin sözleşmesinin feshedildiği, bunun üzerine haklarımızı almak için dava yoluna gidildiği, ilk derece mahkemesince verilen kararda taleplerimizin kısmen karşılanmış olduğu ve dava sürecinin devam etmekte olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu.İstinaf mahkemesinin bugün tebellüğ ettiğimiz gerekçeli kararında, proje kapsamında yapılan işlerle ilgili olarak işveren idare tarafından şirketimize 17.874.491,42 Fas Dirhemi (MAD) asıl alacak ve buna ilişkin 1.269.833,41 MAD gecikme faizi olmak üzere toplam 19.144.324,83 MAD (yaklaşık 1.914.000 USD) ödenmesi karara bağlanmıştır. Tarafların üst mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860123BIST