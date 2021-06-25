***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzalamıştır. İncelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisseleri gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944194BIST