***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2021 16:47
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş. 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzalamıştır. İncelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisseleri gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944194
BIST
16:421.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:428,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7157
En Düşük
8,6753
16:4210,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0340
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4399
En Düşük
10,3652
16:42500,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,53
|Açılış
|: 500,58
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,58
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:42
|ALKA
|16,50
|4.857.694
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.137.114
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.138.499
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.625.137
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.464.372
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.531.091
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|156.498.797
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|THYAO
|14,38
|542.921.558
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|FENER
|39,52
|341.433.261
|% 1,86
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,10
|275.766.476
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|211.309.140
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|279.067.552
|% 0,37
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7110
|8,7157
|% 0,08
|
|Euro
|10,4326
|10,4399
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,0643
|12,1248
|% -0,21
|
|Frank
|9,4657
|9,5228
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% -0,13
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|2,78
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|1,35
|
|Çeyrek
|798
|816
|0,68
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
16:42
daha fazla
-
16:55TSGYO
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 040, 016 adet işlem
-
16:54TUCLK
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 976, 352 adet işlem
-
16:53TUCLK
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 821 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.41 ) 1, 516
-
16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR