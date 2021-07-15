***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 oranında ortağı olduğu Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişimi'nin Bükreş Metro Otoritesi (Metrorex SA) tarafından açılmış olan, "Bükreş Uluslararası Havalimanı Demiryolu Bağlantısı 6. Metro Kesimi Lot 1.1: 1 Mayıs-Otopeni arası inşaat işlerinin dizayn ve yapımı işi" ihalesine verdiği teklif, işveren tarafından kazanan teklif olarak açıklanmıştır. Gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip sözleşme müzakerelerine davet edilmemiz beklenmektedir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951422BIST