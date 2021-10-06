***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığı ve incelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin devri gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967577BIST