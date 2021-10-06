***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 18:21
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığı ve incelemeler sonucunda hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin devri gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967577
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -19,96
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
18:058,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0132
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
18:0510,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2453
18:05503,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,23
|Açılış
|: 503,70
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
504,22
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|15,84
|3.866.623
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|4.181.380
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|18.050.185
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.958.348
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.935.567
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.575.753
|% -10,00
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|HURGZ
|2,08
|53.292.324
|% -7,56
|
|RALYH
|4,18
|4.136.798
|% -7,32
|
|MARTI
|1,41
|31.726.449
|% -7,24
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|EREGL
|16,15
|1.405.948.103
|% 0,00
|
|TUPRS
|119,00
|1.024.957.634
|% -1,57
|
|THYAO
|13,71
|933.402.493
|% -2,35
|
|PETKM
|6,10
|1.876.587.783
|% -8,41
|
|YKBNK
|2,36
|545.021.252
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.425.446.812
|% -0,65
|
|TSKB
|1,19
|174.363.859
|% -1,65
|
|KRDMD
|6,11
|805.423.920
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8761
|8,8818
|% 0,15
|
|Euro
|10,2636
|10,2749
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0296
|12,0899
|% -0,11
|
|Frank
|9,5368
|9,5942
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3610
|2,3729
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|4,15
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,45
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ASUZU
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 16.98 lira fiyatla işlem gören hissede 997, 258 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 27.02 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 150 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 38 kaybederek (% -1.18 ) 1, 205
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KTSKR, NUGYO
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17:55
PAMEL, MERIT, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında