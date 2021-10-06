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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2021 18:21



***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin, 16 MWe/24.1 MWp lisanslı bir Güneş Enerjisi Santralı'na sahip özel amaçlı şirketin hisselerinin % 100'ünü devralmak üzere hisse sahipleriyle münhasıran bir ön anlaşma imzaladığı ve incelemeler sonucunda  hisse alımı konusunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanması durumunda, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasını müteakip devir alınacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.    Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda hisse sahipleriyle mutabakat sağlanamamış olup, söz konusu özel amaçlı şirketin hisselerinin devri gerçekleşmemiştir.   Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967577


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KERVN 0,88 4.181.380 % 10,00  
NUGYO 12,43 18.050.185 % 10,00  
DOBUR 26,40 3.958.348 % 10,00  
KTSKR 39,94 291.935.567 % 9,97  
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Frank 9,5368 9,5942 % 0,26  
Riyal 2,3610 2,3729 % 0,19  
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Altın Ons 1.764 1.764 4,15  
Altın Gr. 503 503 1,78  
Cumhuriyet 3.330 3.381 26,00  
Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
Çeyrek 803 822 5,98  
Gümüş.Ons 22,62 22,66 0,00  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 0,00  
B. Petrol 81,11 81,11 -1,45  
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