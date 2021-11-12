***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Alarko Holding A.Ş. organizasyon yapısında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda Mali İşler Grup Başkanlığı'na Mehmet Ahkemoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na Alpaslan Serpen, İnsan ve Organizasyon Grup Başkanlığı'na Pınar Yamaner ve Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı'na Serkan Demir 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977532BIST