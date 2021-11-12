***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 20:27
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Alarko Holding A.Ş. organizasyon yapısında değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda Mali İşler Grup Başkanlığı'na Mehmet Ahkemoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na Alpaslan Serpen, İnsan ve Organizasyon Grup Başkanlığı'na Pınar Yamaner ve Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanlığı'na Serkan Demir 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere atanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977532
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1125
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0189
En Düşük
9,8824
18:0511,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1009
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4729
En Düşük
11,3199
18:05600,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 6,94
|Açılış
|: 600,19
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
600,36
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9628
|10,0155
|% 1,13
|
|Euro
|11,4154
|11,4611
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,3809
|13,4480
|% 1,39
|
|Frank
|10,8166
|10,8818
|% 1,06
|
|Riyal
|2,6581
|2,6714
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|3,65
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,34
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,13
|8,14
|0,10
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|