***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2022 18:49
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2017 - 02.01.2018 - 01.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.'nin %50 hisseye sahip olduğu Ortak Girişimin (Ortak Girişim), 14.04.2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile üstlendiği "Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesi ile ilgili olarak 14.04.2017, 02.01.2018 ve 01.08.2018 tarihlerinde proje ile ilgili özel durum açıklamalarımız kamuoyuna duyurulmuştu.
Ortak Girişim tarafından İşveren İdare'ye gönderilen 03.06.2022 tarihli yazıyla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca tarafımıza tanınan fesih hakkı çerçevesinde, İşveren İdare'ye sözleşmenin feshi talebiyle başvurulmuş ve tasfiye işlemlerinin yapılması talep edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034680
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0234
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,6939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0047
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05978,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,60
|Açılış
|: 978,36
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|SISE
|20,82
|1.204.276.009
|% -0,95
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|SKBNK
|1,24
|157.955.072
|% -1,59
|
|ALBRK
|1,39
|143.629.517
|% 4,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4290
|16,4306
|% -0,14
|
|Euro
|17,6315
|17,6939
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,5006
|20,6034
|% -0,67
|
|Frank
|17,0080
|17,1104
|% -0,63
|
|Riyal
|4,3704
|4,3923
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,23
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,21
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,10
|
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