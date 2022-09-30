***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2022 18:29
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın gözden geçirilerek revize edilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantısında
• Üst düzey yöneticilere yapılacak prim ödemelerinin bir kısmının yine belirli performans hedefleri çerçevesinde hisse senedi olarak yapılabilmesine olanak sağlayacak bir sistemin/planın oluşturulması için çalışma başlatılmasına,
• Bu kapsamda Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası"nın ekte yer aldığı şekilde revize edilmesine, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.
Çalışanlara Şirketin refahından doğrudan bir pay verilmesinin, çıkarlarının Şirket ve hissedarlarının çıkarlarıyla daha yakından özdeşleşmesini sağlayacağı, böylece Şirket adına çabalarını artıracağı ve Şirkette kalma isteklerini güçlendireceği beklenmektedir.
Teşvik edici hisse prim sisteminin çalışanların Şirketin uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmalarını sağlaması da beklenmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066422
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
18:0518,5332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
18:0518,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
18:05990,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,64
|Açılış
|: 990,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5076
|18,5332
|% 0,15
|
|Euro
|18,1531
|18,1844
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,5867
|20,6899
|% 0,38
|
|Frank
|18,7208
|18,8336
|% -0,90
|
|Riyal
|4,9148
|4,9394
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|3,85
|
|Altın Gr.
|990
|990
|2,33
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.647
|6.746
|14,00
|
|Yarım
|3.234
|3.298
|7,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,12
|
|B. Petrol
|85,48
|85,48
|-1,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU100
Endeks 3, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 42, 566.00 milyon TL de
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17:58MEDTR
Yüzde 4.42 oranında artışla 25.06 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 384 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 033, 038 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde 4.45 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 733 adet işlem
-
17:55ESEN
Yüzde 8.84 oranında artışla 45.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 075, 664 adet işlem