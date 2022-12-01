***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanŞirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burak KOÇER'in yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in atanmasına ve işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasınakarar verilmştir.Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in özgeçmiş bilgileri ekte yer almakta olup, SPK'ya başvuru 05.12.2022 tarihinde iletilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083753BIST