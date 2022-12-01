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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.12.2022 18:55
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burak KOÇER'in yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını teminen SPK nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sayın Burak KOÇER'in istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in atanmasına ve işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına
karar verilmştir.
Sayın Nihal Mashaki SEÇKİN'in özgeçmiş bilgileri ekte yer almakta olup, SPK'ya başvuru 05.12.2022 tarihinde iletilecektir.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083753


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