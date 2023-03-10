***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 21:48
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak iştirak etmek, sermaye piyasası araçlarına, diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli madenlere, emtialara, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapmak üzere 320.000.000 TL (Üçyüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123135
BIST
18:055.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -61,66
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
18:0518,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0283
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
18:0520,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1568
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,4980
En Düşük
19,8223
18:051.134,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 19,01
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.138,43
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|65,45
|7.039.646
|% 10,00
|
|ERCB
|126,50
|308.762.593
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|29.192.391
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.894.611
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|446.464.247
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|437.371.550
|% -9,95
|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
|% -9,89
|
|TERA
|25,62
|79.285.318
|% -9,21
|
|BALAT
|16,75
|3.039.972
|% -8,67
|
|EREGL
|40,76
|7.177.139.474
|% -5,17
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|ASTOR
|52,20
|5.524.825.596
|% 6,53
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|ISCTR
|14,56
|6.952.526.029
|% 2,54
|
|YKBNK
|11,86
|4.561.348.060
|% 1,11
|
|AKBNK
|19,52
|5.035.964.100
|% -1,46
|
|ADESE
|1,66
|398.273.996
|% 5,06
|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9500
|18,9572
|% 0,02
|
|Euro
|20,1742
|20,2097
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,7500
|22,8641
|% 0,97
|
|Frank
|20,5029
|20,6264
|% 1,42
|
|Riyal
|5,0370
|5,0622
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|30,49
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|20,42
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.680
|7.766
|136,00
|
|Yarım
|3.752
|3.800
|66,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.900
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|0,24
|
|B. Petrol
|82,61
|82,61
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem